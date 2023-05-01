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Уникальная находка: исследователь письменности из Балты обнаружил славянский артефакт

Уникальная находка: исследователь письменности из Балты обнаружил славянский артефакт

30 апреля 1815 года в городе Балте нынешней Одесской области родился украинский филолог, профессор Новороссийского университета, один из основоположников славянской филологии и член многих иностранных научных обществ Виктор Григорович.

Родился будущий славист в семье исправника, мать его была полькой, а отец — украинцем. Он окончил униатскую школу в Умани и поступил в Харьковский университет. Затем несколько месяцев прослужил в столице, но вскоре подал в отставку и поступил в Дерптский (Тартуский) университет. Позже в течение 11 лет Григорович преподавал в Новороссийском университете и более 20 лет — в Казанском университете.

Всю свою жизнь Виктор Григорович посвятил изучению памятников славянской письменности, болгарских и македонских диалектов, а также исследованию происхождения и истории старославянского языка. Ученый много путешествовал по южным берегам Днепра и Днестра, и заложил основы научного изучения истории Юга Украины. В труде «Славянские наречия», который увидел свет в 1884 году, он дал характеристику и украинскому языку. Кроме того, Григорович предпринял трехлетнее путешествие по славянским землям, находившимся под турецкой властью, собирая памятники южно¬славянской письменности.

Уникальная историческая находка

Хиландарские листки

Во время путешествия в южнославянские страны Виктор Григорович нашел в Хиландарском монастыре на Афоне так называемые Хиландарские листки — отрывок болгарской проповеди, который датируется XI веком. Уникальная находка была подарена Новороссийскому университету — ученый был противником идеи перевозки самых важных документов из периферии в столицу. Кроме того, в университете хранится славянская учебная библиотека, подаренная Григоровичем нашему учебному заведению.

В 1876 году в звании заслуженного профессора Виктор Григорович вышел в отставку и переехал в Елисаветград (Кропивницкий), где умер в декабре того же года.

Источники: odessa-memory.info, Википедия

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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