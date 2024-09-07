В Одесі співробітник ТЦК підняв руку на жінку, – соцмережі (відео)

Сьогодні, 7 вересня, в Одесі стався черговий скандал за участю співробітників ТЦК та СП: співробітник відомства напав на жінку.
Про це пише Телеграм-канал «Одеське життя» з посиланням на інформацію із соцмереж.
«Безкарність породжує вседозволеність!»
Як пишуть місцеві телеграм-канали, які поширили відео конфлікту, інцидент стався біля будівлі збірного пункту на Заньковецькій.
Користувачі соцмереж повідомляють, що жінка принесла їжу своєму хворому чоловікові, у якого «діагностовано тремор та протрузії, і якого вкрали та ховають по різних ТЦК».
«Поліція розповідає, що нічого не може вдіяти. Безкарність породжує вседозволеність!», – обурюються одесити.
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Коментар обласного ТЦК
На скандал не забарилися відреагувати в Одеському обласному ТЦК та СП.
За інформацією відомства, в відео, що розповсюджується сьогодні, в мережі «пересічні громадяни» нібито «намагаються вдатися до чергової дискредитації військових».
«Громадянка в емоційному стані вчиняє дії, які перешкоджають роботі РТЦК та СП. Вона свідомо заблокувала ворота збірного пункту, перешкоджаючи в’їзду та виїзду службового транспорту, а також симулювала фізичну недугу, ніяк не реагуючи на зауваження військовослужбовців роти охорони ТЦК»,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що військовослужбовці ТЦК діяли відповідно до законодавства та викликали наряд патрульної поліції.
«По приїзду поліції громадянка почала вести себе ще агресивніше, здійснивши напад на транспортний засіб, що виїжджав з території збірного пункту. Водій транспортного засобу, захищаючи службове майно, намагався завадити протиправним діям громадянки. Цей момент і потрапив на відео, яке викривлено та подано в анонімних (сумнівних) телеграм-каналах»,
– коментують те, що сталося в ТЦК.
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І ще у відомстві нагадали, що під час воєнного стану перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України чи інших військових формувань може кваліфікуватись за статтею 141-1 Кримінального Кодексу України. Крім того, напад на службовий транспорт може бути розцінений як зазіхання на майно Збройних Сил України.
Керівництво ТЦК також закликає громадян «дотримуватись законодавства і не піддаватися на провокації», оскільки «поширення неперевіреної чи спотвореної інформації лише сприяє дезінформації та грає на руку ворогові».
Як повідомлялося, останніми місяцями почастішали скандали за участю представників ТЦК та цивільних осіб, у тому числі і в Одесі. Більше подробиць – у матеріалі «Одеського життя» «Куди скаржитися одеситам, якщо працівники ТЦК перевищують повноваження»