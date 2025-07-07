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Медевак сгорел вместе с медицинским снаряжением в ночь на начало июля

Сбор на новую машину закрыли менее чем за 10 часов

Пожар уничтожил все

Боевой медик Наталья Тарасова, которая прибыла в Одессу на несколько дней в связи с переводом и потеряла свой эвакуационный транспорт в результате поджога. Инцидент произошел ночью, машина сгорела полностью вместе с медицинским оборудованием, формой, такмедом, Starlink, зарядными устройствами и другими вещами. Уцелела только медицинская кушетка, на которой Тарасова спасла десятки украинских военных.

Женщина не только медик, но и мать военного — ее сын также служит на фронте. Сразу после потери транспорта она объявила сбор средств на новый медэвак, но за первые сутки удалось собрать лишь 25 тысяч гривен.

Мы собрали деньги за 10 часов

После публикации призыва о помощи ситуация быстро изменилась. В течение 10 часов была собрана полная сумма на новую машину. Донаты поступали не только из Одессы, но и из других городов Украины. Организаторы поблагодарили всех, кто присоединился к сбору, и подчеркнули, что эта история — напоминание о важности поддержки военных и добровольцев.

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