Если укусила собака: куда в Одессе обращаться за бесплатной вакциной

Одесситы на прошлой неделе активно обсуждали случай, когда молодой и здоровый пес породы «ротвейлер» набросился на собственную хозяйку. Женщина довольно серьезно пострадала и даже могла погибнуть от зубов своего любимца. Но, к сожалению, такие случаи нельзя назвать редкостью. Собака — это, прежде всего, животное. И что придет ему в голову, предвидеть нельзя. К тому же в нашем городе хватает и бездомных псов, которые могут проявлять агрессию к людям. Поэтому бдительность терять нельзя. А вот если инцидент с животным все же произошел, нужно точно знать, как себя вести и куда обращаться за срочной медицинской помощью.

Вакцина есть

Случаев заболеваний бешенством среди жителей Одессы в 2019 году не зарегистрировано. Но для своевременного оказания медицинской помощи пострадавшим от укусов животных, по муниципальной программе «Здоровье» – за счет средств городского бюджета Одессы, закупаются иммунобиологические препараты для профилактики бешенства.

Также в городские медучреждения поступают антирабические препараты — за средства госбюджета. В частности, антирабическим иммуноглобулином обеспечиваются городские клинические больницы №10 и №11. Здесь в стационаре лечат одесситов от бешенства.

Вакцина же против бешенства закупается для всех лечебно-профилактических учреждений.

Сейчас во всех медучреждениях Одессы, в которых оказывается такой вид помощи, в наличии иммунобиологические препараты для профилактики бешенства.

Где проводится экстренная вакцинация от бешенства?

Городская клиническая больница №1 , травмпункт.

Адрес: ул. Болгарская, 38.

Телефон: (048) 732-66-26.

Обслуживает население Малиновского района, жителей Киевского района — в ночное время, выходные и праздничные дни.

Время работы: круглосуточно, ежедневно.

Городская больница №5 , травмпункт.

Адрес: Лидеровский бульвар, 11.

Телефон: (048) 784-87-74, (048) 722-03-71.

Обслуживает население Приморского района.

Время работы: круглосуточно, ежедневно.

Клинико-диагностический центр №29 , травмпункт.

Адрес: пр-т. Добровольского, 100.

Телефон: (0482)52-90-18.

Обслуживает население Суворовского района.

Время работы: круглосуточно, ежедневно.

Городская больница №8 , хирургический кабинет.

Адрес: Фонтанская дорога, 110.

Телефон: (0482) 63-05-01 (регистратура).

Обслуживает прикрепленное население Киевского района.

Время работы: в рабочие дни — с 8.00 до 15.00. В остальное время следует обращаться в травмпункт на Болгарской, 38.

Клинико-диагностический центр №20 , хирургический кабинет.

Адрес: ул. Левитана, 62.

Телефон: (048) 705-88-23.

Обслуживает прикрепленное население Киевского района.

Время работы: в рабочие дни — с 8.00 до 20.00, в субботу — с 8.00 до 15.00. В остальное время — обращаться в травмпункт на Болгарской, 38.

Городская клиническая больница №11 , хирургический кабинет.

Адрес: ул. Академика Воробьева, 5.

Телефон: (048) 793-24-17 (регистратура).

Обслуживает прикрепленное к поликлиническому отделению ГКБ №11 население Суворовского района.

Время работы: в рабочие дни — с 9.00 до 14.00. В остальное время следует обращаться в травмпункт КДЦ №29.

Антирабическая профилактика детям при укусах животных проводится ежедневно и круглосуточно в хирургическом приемном отделении Одесской областной детской клинической больницы на ул. Ак. Воробьева, 3.

Напомним, 21 января в Одессе пес напал на свою хозяйку и искусал. Его пришлось пристрелить.

Фото: censor.net

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