Как в Одессе отлавливают и стерилизуют бездомных животных?

В большинстве европейских стран бродячих собак и котов практически нет. У нас же они живут на рынках, пляжах, в промзонах, во дворах. Часто животные оказываются на улице по вине своих хозяев — их попросту выкидывают, как ненужные вещи. А дальше они, повинуясь инстинкту, бесконтрольно размножаются.

Бездомные животные могут быть носителями опасных инфекций или вести себя агрессивно. К счастью, времена, когда по Одессе ездила «будка» и ловила животных для жестокого убийства, остались в прошлом. Но проблема бродячих хвостатых все еще актуальна. Поэтому «Одесская жизнь» решила разобраться, как сейчас в городе регулируют численность бездомных котов и собак.

Откуда в Одессе бездомные животные?

В Одессе с 2016 года работает программа охраны животного мира и регулирования численности бездомных животных. В этом году ей на смену разрабатывают программу, которая будет рассчитана на 2021-2027 годы. Этим занимается департамент экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета.

А проведенная работа, по мнению волонтеров, уже дала положительные результаты — бездомных собак на улицах стало гораздо меньше. Исключение — Суворовский район. Там их по-прежнему остается достаточно много.

— В жилых микрорайонах очень мало бездомных собак. Проблема есть в промышленных зонах, в районе Химической, Пересыпи, где сосредоточены всевозможные производства или то, что от них осталось, — рассказывает представитель общественной организации Animal-SOS-Odessa Виктория Козаченко. — Неоднократно мы выходили с предложением в горсовет, чтобы как-то наладить там работу. Получается, что промзоны находятся в аренде или в частной собственности. Их хозяева обязаны заключать договоры и стерилизовать собак, обитающих на их территории. Но, как правило, стерилизация делается за счет волонтеров или вообще не делается. Ведь животное не понимает, живет оно за забором или с его другой стороны. Собака выходит с территории предприятия на улицу и уже считается городской.

По словам Козаченко, аналогичная ситуация складывается и на строительных объектах. Пока стройка идет, там обитают животные, их кормят, но не стерилизуют. В результате появляются щенки. Также прирост собак происходит за счет близлежащих населенных пунктов, так как в области отсутствует программа по регулированию численности бездомных животных.

— Город у нас не огорожен высоким забором. Естественно, животные зимой приходят из пригорода, из дачных микрорайонов, — объяснила Виктория.

Что делать, если нашли больное животное

При Немецком приюте работает бесплатная скорая ветеринарная помощь для бездомных животных.Обращаться можно по телефону

(048) 787-08-15 с 8.45 до 14.00 с понедельника по пятницу.

Также больное уличное животное можно привезти на лечение в приют самостоятельно, но только по предварительному согласованию с дежурным врачом по телефону (099) 10-999-30.

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Кто отлавливает бездомных собак?

Отловом собак в Одессе занимается коммунальное предприятие «Муниципальный центр экологической безопасности».

«Процесс происходит исключительно гуманными методами. Опытные специалисты используют специальные оснастки и инвентарь в соответствии с законом Украины «О защите животных от жестокого обращения», — уточнили в департаменте.

График отлова составляется каждую неделю на основе обращений одесситов, школ, детсадов, городских медучреждений. По данным центра, за прошлый год в городе отловили 632 собаки. Животных стерилизовали и привили от бешенства.

Куда звонить, если заметили бездомную собаку?

Если вам известно о месте обитания нестерилизованной собаки (у такой нет на ушах специальной клипсы) или целой стаи, вы можете сообщить об этом в «Муниципальный центр экологической безопасности»:

по телефону (048) 785-06-80, на электронную почту kp_cepi@omr.gov.ua, на горячую линию Одесского горсовета — 15-35 или (048) 705-55-55.



Куда отправляют пойманных животных?

В рамках Программы отловленных собак везут в Немецкий приют (БУ «Приют для защиты и помощи бездомным животным»), расположенный на 6-м км Овидиопольской дороги. Здесь их стерилизуют и вакцинируют. В момент операции животному на область живота наносят татуировку с его регистрационным номером, а также надевают специальную клипсу.

После операции хвостатые содержатся в вольерах четыре-семь дней под наблюдением ветеринаров. А затем их отвозят в ту же среду обитания, откуда вывезли.

— Каждую неделю служба отлова нам привозит по 5 — 10 собак. Сначала мы их пять-семь дней держим на карантине, выясняем, есть ли у них какие-либо заболевания, при которых могут быть противопоказания к стерилизации и вакцинации, — рассказывает ведущий врач БУ «Приют для защиты и помощи бездомным животным» Евгений Остроущенко. — Мы их обрабатываем от глистов, блох, вакцинируем. После этого оперируем, затем наблюдаем за ними. Если за этот период собаку люди не забирают домой, то она уезжает обратно с той же службой отлова и на то же место, откуда ее взяли.

Между тем карантин, введенный из-за коронавируса, внес свои коррективы.

«На период действия общегосударственного карантина работа БУ «Приют для защиты и помощи бездомным животным» была ограничена, что ставило под угрозу дальнейшее выполнение программы. В связи с этим коммунальное предприятие стерилизацию и вакцинацию части отловленных и чипированных животных проводит самостоятельно на базе ветеринарного пункта по адресу: ул. Атамана Головатого, 32, за свой счет», — сообщают в департаменте.

А что с котами?

В Одессе сложно найти хоть один двор, в котором бы не хозяйничали представители этого хвостато-усатого населения. Несколько лет назад в городе начали бесплатно их стерилизовать и вакцинировать. В муниципальном проекте участвовали три частных ветеринарных клиники. Котов и кошек к ним привозили волонтеры и опекуны. Но в нынешнем году эта работа пока на паузе, так как еще не завершилась тендерная процедура — ее проводят ежегодно. Так что пока в департаменте экологии определяются с исполнителями услуг, одесские котики продолжают размножаться.

Фото Евгения ОСТРОУЩЕНКО, Виктории КОЗАЧЕНКО, tsz.od.ua

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