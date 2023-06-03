В Одессе снова стреляли: что случилось на улице Тополевой?

Одесские полицейские привлекут к административной ответственности мужчину, который открыл стрельбу из пистолета травматического действия с балкона многоэтажки в Киевском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

По информации правоохранителей, о том, что одессит произвел около четырех выстрелов с шестого этажа своей квартиры на улице Тополевой сообщил накануне вечером охранник жилого комплекса.

Как выяснили стражи порядка, 43-летний мужчина несколько раз выстрелил в воздух из зарегистрированного травматического оружия. Пострадавших в инциденте нет.

В отношении правонарушителя правоохранители составили два административных протокола – за стрельбу в неположенном месте и за хулиганство. Дела направят в суд.

Правонарушителя передали работникам военной службы правопорядка в Одесской области. За содеянное его ждет крупный штраф или общественные работы.

Напомним, днем 1 июня в Одессе на Таирова произошла перестрелка, в результате которой погибли женщина и мужчина. Причиной стали «семейные разборки». Как стало известно, мужчина застал свою жену с любовником и застрелил обоих, но и сам был ранен (по другой версии – выстрелил в себя сам) и на следующий день скончался в больнице.

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