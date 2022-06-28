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Стрельба в Одессе: что грозит «шутнику» за пальбу из авто на Сегедской?

Стрельба в Одессе: что грозит «шутнику» за пальбу из авто на Сегедской?

17 тысяч гривен штрафа, лишение права управления авто и не менее 3 лет тюрьмы грозит одесситу за нетрезвое вождение и стрельбу в центре города.

Как рассказали в пресс-службе областного управления полиции, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье, 26 июня, на проезжей части по улице Сегедской. Нетрезвый одессит ради развлечения начал стрелять из травматического пистолета прямо из салона собственного автомобиля и поехал вместе с товарищем кататься дальше.

Но уехать далеко «шутнику» не удалось: патрульные задержали его через несколько минут на площади 10 апреля.

У задержанного изъяли оружие и шесть гильз. Ему объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

За управление авто в нетрезвом состоянии одесситу грозит крупный штраф и лишение водительских прав, а за хулиганство с применением оружия, – от трех до семи лет лишения свободы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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