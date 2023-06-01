Стрельба в центре Одессы: есть убитые и раненый (фото, обновляется)

Сегодня, 1 июня 2023 года, в Одессе в Киевском районе между владельцами двух автомобилей началась перестрелка. В результате перестрелки один человек погиб и ранены. Об этом сообщили в главном управлении Нацполиции в Одесской области.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские во главе с руководством следственного управления ГУНП в Одесской области. Обстоятельства устанавливаются.

По словам общественного активиста Демьяна Ганула, перестрелка между владельцами двух автомобилей началась по ул. Люстдорфская, а затем продолжилась на ул. Ак. Глушко. Это были семейные разборки.

Пассажирка легкового автомобиля погибла на месте, а двоих мужчин с огнестрельными ранениями доставили в больницу. Водитель легкового автомобиля умер по дороге в больницу.

Напомним также, в Одесской области взорвалась граната под автомобилем предпринимателя.

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Фото: ГУНП в Одесской области