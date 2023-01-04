В Одессе стреляли на проспекте Небесной Сотни – что произошло?

Сегодня днем, в среду, 4 января 2022 года, в Одессе патрульные полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу на проспекте Небесной сотни.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области, прибывшие по вызову о стрельбе в общественном месте, стражи порядка увидели мужчину с явными признаками наркотического опьянения. Он вел себя неадекватно. Рядом обнаружили оружие и патроны.
К счастью, пострадавших в инциденте нет.
29-летнего стрелка задержали, а оружие направили на экспертизу.
Новости Одессы по теме:
- В Новый год две парочки под Одессой устроили разборки на ножах;
- На Котовского в новогоднюю ночь одессит убил свою девушку доской;
- В Одесской области парень пригласил девушку в гости и застрелил.
Верхнее фото иллюстративное