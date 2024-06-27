Еще полсотни светофоров в Одессе смогут работать при отключении света

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Как сообщил директор Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Владимир Хитренко, коммунальное учреждение «СМЭП» обслуживает 358 светофорных объектов, из которых 122 уже оборудованы альтернативными источниками питания.

В случаях блэкаутов они продолжают работать в автономном режиме от трех до пяти часов, а 33 объекта имеют усиленную мощность — до 10 часов. Они расположены на наиболее загруженных перекрестках.

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В ближайшее время еще 49 светофорных объектов получат автономные источники питания. Это собственные запасы предприятия и они уже есть в наличии и готовы к монтажу.

Недавно специалисты «СМЭП» установили блоки бесперебойного питания на все светофорные объекты по ул. Преображенской: от Новощепного ряда до переулка Футуристов.