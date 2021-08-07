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В Одессе снова открыли двери пункты массовой вакцинации от COVID-19 – адреса на 7-8 августа

В Одессе снова открыли двери пункты массовой вакцинации от COVID-19 – адреса на 7-8 августа

В субботу, 7 августа, и воскресенье, 8 августа, в Одессе будут работать 9 центров массовой вакцинации от COVID-19.

По данным одесской мэрии, пункты открыты по таким адресам:

  1. пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky, тел. 063-322-95-53;
  2. ул. Семена Палия, 125б, ТРЦ «DEPOt», 2-й этаж, тел. 758-08-50, 703-45-47;
  3. ул. Толбухина, 135, ТЦ «Мегадом» (корпус «Космос», 3-й этаж), тел. 705-8719, 705-87-20, 765-10-65, 700-06-73;
  4. ул. Левитана, 62, КДЦ (поликлиника) №20, тел. 705-87-19, 705-87-20, 765-10-65;
  5. пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье», тел. 740-73-55, 740-73-60;
  6. ул. Балковская, 42/1, школа №5, тел. 793-53-01, 793-55-01, 093-462-03-16;
  7. ул. Болгарская, 38, поликлиника №1, тел.740-73-55, 740-73-60;
  8. ул. Житомирская, 2 (бывш. ул. Академика Гаркавого), КНП №10, тел. 740-71-43, 740-73-55, 740-73-60;
  9. Парк Горького (вход со стороны улицы Героев Крут), тел. 700-06-73, 788-97-04, 700-04-78, 700-06-85, 700-06-43, 700-06-47, 073-268-39-53.

Время работы пунктов – с 9:00 до 18:00.

Для первичной вакцинации одесситам предлагаются вакцины CoronaVac и AstraZeneca, а для ревакцинации – Pfizer.

Вакцинация проводится бесплатно, привиться могут лица старше 18 лет.

При себе нужно обязательно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон.

Предварительная онлайн-запись на вакцинацию возможна через систему Helsi.

Как сообщала «Одесская жизнь», с понедельника, 9 августа, на одесском промтоварном рынке «7-й километр» заработает ежедневный пункт массовой вакцинации от коронавируса.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 7 августа, в Одесской области официально выявлено 76 новых случаев коронавируса.

В Одессе – 34 новых случая COVID-19.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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