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На одесском «7-м километре» открывается ежедневный пункт вакцинации от COVID-19

На одесском «7-м километре» открывается ежедневный пункт вакцинации от COVID-19

С понедельника, 9 августа, на одесском промтоварном рынке «7-й километр» заработает пункт массовой вакцинации от коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе рынка, этот пункт станет третьим ежедневным пунктом массовой вакцинации в регионе.

Пункт будет работать все дни, кроме пятницы, с 10:00 до 15:00.

Всех желающих привиться от COVID-19 будут ждать на первом этаже административного корпуса рынка, расположенного на центральной автостоянке за продовольственными рядами. Ориентир – отдел рекламы.

При себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код.

Подробности по телефонам: (048) 7970-335 и 050-305-52-76 в рабочее время.

Как сообщалось ранее, в Одессе будет работать ежедневно центр массовой вакцинации в парке Горького на Черемушках.

Ранее ежедневный центр вакцинации открылся в Одессе на площади Деревянко, 1 (издательство «Черноморье»).

Напомним, на утро пятницы, 6 августа, в Одесской области зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусом против 75 сутками ранее.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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