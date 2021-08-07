Коронавирус 7 августа: новых зараженных в Одесской области по-прежнему немало

По состоянию на утро субботы, 7 августа 2021 года, в Одесской области официально выявлено 76 новых случаев коронавирусной болезни (сутками ранее – 92).

Согласно данным Министерства охраны здоровья Украины, всего на сегодняшний день в регионе насчитывается 142 400 зараженных. За сутки от COVID-19 скончался один больной (всего с начала эпидемии 3021), выздоровели всего 6 больных (всего таковых 138 036 человек).

В Украине на утро субботы зарегистрировали 1054 новых подтвержденных случаев COVID-19 (днем ранее – 1081). Общее число зараженных в стране выросло до 2 258 532. За сутки умерли 20 больных, выздоровели – 1393 человека.

Напомним, на утро пятницы, 6 августа, в Одесской области регистрировали 92 новых случая заражения коронавирусом против 75 сутками ранее.

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