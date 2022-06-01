В Одессе снова начнет ходить трамвай №17

С завтрашнего дня, 2 июня 2022 года, в Одессе возобновляется работа трамвайного маршрута №17.
Об этом сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно».
Вагоны трамваев №17 будут курсировать между Куликовым полем и 11-й станцией Большого Фонтана.
Линия трамвая на Фонтан не работала с первых дней февраля из-за ремонта с заменой трамвайных путей на перекрестке улиц Преображенской и Пантелеймоновской, поскольку именно по Пантелеймоновской проходит трасса «нулевого рейса» выхода трамваев из депо утром и возвращение обратно в депо вечером.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что с сегодняшнего дня, 1 июня 2022 года, на свои маршруты возвращаются одесские трамваи №5 и №28. Ранее их работа была приостановлена из-за ремонта перекрестка улиц Преображенской и Пантелеймоновской.
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Фото traffic.od.ua