В Одессе снова заработал трамвай №13

17 мая в 9:00 полностью восстановлена работа трамвайного маршрута №13.
Об этом сказано в сообщении пресс-службы Одесского городского совета, опубликованном в телеграм-канале «Одеса. Офіційно».
«Длительно не работавшего из-за ликвидации последствий ракетных обстрелов, возобновлена в полном объеме», — говорится в информации.
Напомним, что трамвай №13 прекратил свою работу 23 апреля 2022 года. В тот день Одесса подверглась сильному ракетному обстрелу. Прямым попаданием был сильно поврежден ЖК «Тирас». Трамвайные пути 13-го маршрута проходили в непосредственной близости от здания. Поэтому на время разбора завалов и ликвидации последствий движения трамваев на этой ветке было временно остановлено.
В целом, по данным мэрии, 17 мая на городские маршруты вышли 112 единиц электротранспорта: 59 трамваев и 53 троллейбуса. Время работы общественного транспорта в Одессе – с 5:30 до 21:00.
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Фото: Пассажирский транспорт