С 1 июня на свои маршруты вернутся трамваи № 5 и №28

Ремонт перекрестка улиц Преображенской и Пантелеймоновской окончен и одесские трамвайные маршруты №5 и №28 теперь могут вернуться на свои маршруты.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Уважаемые одесситы! 🚋Завтра, 1 июня, после длительного перерыва, начинают работать трамвайные маршруты № 5 и №28.

— казано в сообщении телеграм-канала «Одеса. Офіційно».

Таким образом, возобновляется движение через перекресток Пантелеймоновской и Преображенской улиц.

Недавно там провели обкатку новых рельс, о чем «Одесская жизнь» уже писала.

При этом в районе пересечения улиц создали выделенную линию для трамваев, которую в дальнейшем продлят вдоль всех трамвайных путей на улице Преображенской.