На отремонтированном перекрестке у Привоза появился трамвай (фото)

Известный перекресток у одесского Привоза уже может похвастаться окончанием ремонтных работ. Более того, там уже «отметился» первый трамвай. Пока аварийный: здесь началась обкатка новых трамвайных путей. Об этом на своей странице в Facebook сообщает КП «Одесгорэлектротранс».

Обкатка началась сегодня, 25 мая, с самого утра. По новым рельсам впервые после капитального ремонта, который начался еще до войны, начал ходить аварийный вагон, задача которого – удостовериться в технической исправности рельсового полотна и контактной сети.

Как сообщают в КП «Одесгорэлектротранс», так проводится мониторинг рельсов, которые в течение значительного времени из-за реконструкции перекрестка не эксплуатировались.

Сегодня аварийный вагон курсирует по маршруту №28, завтра начнут тестировать трамвайный маршрут №5.

Кроме того, на участке Преображенского между Новощепным рядом и Пантелеймоновским работают инспекторы по парковке департамента транспорта, связи и организации дорожного движения. Они освобождают трамвайные рельсы от неправильно припаркованных автомобилей.

Как сообщил ранее председатель транспортной комиссии Одеского горсовета Петр Обухов, на участке Преображенской и Пантелеймоновской будет выделена линия трамвая. Теперь там будет одна полоса для трамваев и одна для автомобилей.

После 5 июня участок будет открыт для движения. Тогда же на работу выйдут инспекторы, которые не будут давать возможности парковаться на путях или торговать на них.

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Фото КП «Одесгорэлектротранс»