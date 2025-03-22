Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Уважаемые пассажиры! Движение трамвайного маршрута №7 возобновлено в ограниченном количестве вагонов», – сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что сегодня временно будет курсировать трамвай №8, следующий по маршруту «Завод Центролит-Лузановка».

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе из-за обстрела изменен маршрут двух автобусов и не ходит часть трамваев.

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