Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Уважаемые пассажиры! Движение трамвайного маршрута №7 возобновлено в ограниченном количестве вагонов», – сказано в сообщении.
Кроме того, сообщается, что сегодня временно будет курсировать трамвай №8, следующий по маршруту «Завод Центролит-Лузановка».
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе из-за обстрела изменен маршрут двух автобусов и не ходит часть трамваев.
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