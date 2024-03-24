Новости Одессы и Одесской области

В Одессе снова действуют графики отключений света

В Одессе снова действуют графики отключений света

В компании «ДТЭК Одесские электросети» рассказали о ситуации с электроснабжением города по состоянию на вечер воскресенья, 24 марта 2024 года.

Как сообщается, в связи с увеличением электропотребления в вечерние пиковые часы в Одессе по распоряжению НЭК Укрэнерго снова применяются графики стабилизационных отключений электричества.

«Просим разумно потреблять электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на сеть. К примеру, ограничьте использование уличного освещения, фасадов и вывесок, не включайте одновременно все энергоемкие приборы, а пользуйтесь ими поочередно»,

– говорится в сообщении ДТЭК.

Вы также можете узнать: Графики отключений света в Одессе: как проверить адрес и узнать свою группу

Напомним, после массированной ракетно-дроновой атаки россиянами в ночь на 22 марта в некоторых регионах Украины, в частности, в Одессе и Одесской районе из-за повреждения объектов энергетики сложилась критическая ситуация, и энергетики вынуждены были ввести экстренные отключения света, то есть не по графикам. В итоге в домах многих одесситов в пятницу не было света 10 и более часов.

К вечеру субботы ситуацию удалось немного стабилизировать, а утром 24 марта в Укрэнерго сообщили, что графики отключений света в Одесской области могут быть применены при росте потребления.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua