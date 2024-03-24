В Одессе снова действуют графики отключений света

Как сообщается, в связи с увеличением электропотребления в вечерние пиковые часы в Одессе по распоряжению НЭК Укрэнерго снова применяются графики стабилизационных отключений электричества.

«Просим разумно потреблять электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на сеть. К примеру, ограничьте использование уличного освещения, фасадов и вывесок, не включайте одновременно все энергоемкие приборы, а пользуйтесь ими поочередно»,

– говорится в сообщении ДТЭК.

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Напомним, после массированной ракетно-дроновой атаки россиянами в ночь на 22 марта в некоторых регионах Украины, в частности, в Одессе и Одесской районе из-за повреждения объектов энергетики сложилась критическая ситуация, и энергетики вынуждены были ввести экстренные отключения света, то есть не по графикам. В итоге в домах многих одесситов в пятницу не было света 10 и более часов.

К вечеру субботы ситуацию удалось немного стабилизировать, а утром 24 марта в Укрэнерго сообщили, что графики отключений света в Одесской области могут быть применены при росте потребления.