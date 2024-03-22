По всей Одессе экстренные отключения света: плановые графики не действуют

Об этом сообщил телеграм-канал “Одесской Жизни”, ссылаясь на страницу в facebook ДТЭК “Одесские электросети”.



Энергетики рассказали, что в Одессе и Одесском районе действуют экстренные отключения света. Отключение по графикам применять невозможно.

Это связано с масштабными последствиями ночных вражеских обстрелов и сложными повреждениями энергообъектов.

Энергетики Одесщины уже работают, чтобы вернуть свет в дома украинцев. Однако для стабилизации энергосистемы области требуется больше времени.

Как только будет возможность вернуться к нормальному электроснабжению, “Одесская Жизнь” тут же об этом сообщит. Следить за обновлениями информации можно в телеграм-канале и на сайте нашего издания.

Когда графики стабилизационных отключений начнут действовать, как ими пользоваться, вы можете узнать в нашей подробной инструкции: Графики отключений света в Одессе: как проверить адрес и узнать свою группу.

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