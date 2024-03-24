В Одесі знову діють графіки відключень світла

Як повідомляється, у зв’язку із збільшенням електроспоживання у вечірній піковий годинник в Одесі за розпорядженням НЕК Укренерго знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень електрики.

«Просимо розумно споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу. Наприклад, обмежте використання вуличного освітлення, фасадів та вивісок, не включайте одночасно всі енергоємні прилади, а користуйтеся ними по черзі»,

– йдеться у повідомленні ДТЕК.

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Нагадаємо, що після масованої ракетно-дронової атаки росіянами в ніч на 22 березня в деяких регіонах України, зокрема, в Одесі та Одеському районі через пошкодження об’єктів енергетики склалася критична ситуація, і енергетики змушені були запровадити екстренні відключення світла, тобто не за графіками. У результаті в будинках багатьох одеситів у п’ятницю не було світла 10 годин.

До вечора суботи ситуацію вдалося трохи стабілізувати, а вранці 24 березня в Укренерго повідомили, що графіки відключень світла на Одещині можуть бути застосовані у разі зростання споживання.