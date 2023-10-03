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Одесщина вторая в рейтинге по количеству школ, где ученики получают образование за партами

Одесщина вторая в рейтинге по количеству школ, где ученики получают образование за партами

Одесская область немного уступила Львовской и заняла второе место в условном рейтинге Украины по количеству открытых в очном формате школ.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Олег Кипер привел сравнительную статистику начала прошлого и учебных лет. По его словам, в прошлом году образовательный процесс в Одесской области очно начали 110 школ, в этом году – 573.

За школьные парты 1 сентября сели 148 685 учеников, из них 9251 ученик из вынужденных переселенцев. Еще 57 школ работают смешано из-за малой мощности простейших укрытий.

Также глава ОВА заверил, что с каждым месяцем показатель будет расти, ведь ремонтные работы продолжаются.

Я очень благодарен всем службам и педагогам, которые приложили для этого результата немалые усилия. И, конечно, нашим воинам ВСУ, —

поблагодарил Кипер всех причастных к образовательному процессу.

Что касается детских садов, то в прошлом году в области открыли свои двери 106 садиков. В этом году – 400, в которых ежедневно воспитываются 25 тысяч наших детей. Смешано работают 46 садиков.

Также идет работа по открытию и обустройству «Классов безопасности». Их сейчас функционирует 309 (в конце прошлого учебного было 166).

Мы и дальше продолжим работать над тем, чтобы максимальное количество детей имело равный доступ к качественному образованию, —

сообщил Кипер.

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Фото иллюстративное

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