В Одессе слышны мощные взрывы – был прилет? (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня, в субботу, 23 июля 2022 года, примерно в начале двенадцатого, одесситы услышали несколько мощных взрывов. За несколько минут до этого по области была объявлена воздушная тревога.

Предварительно, над акваторией Черного моря были замечены две ракеты, летящие в сторону Одессы.

Очевидцы пишут в телеграм-каналах, есть один прилет, еще одну ракету успешно сбили силы противовоздушной обороны.

Тем не менее, отметим, что официальная информация по поводу происходящего еще не поступала, а доверять надо в первую очередь ей.

«Одесская жизнь» следит за ситуацией.

Напомним, что угроза нанесения ракетных ударов как по территории Одесской области, так и по другим регионам Украины на сегодняшний день остается еще очень высокой. Так что не стоит пренебрегать правилами безопасности и во время тревоги следовать в укрытия.

Так, сегодня утром рашисты снова обстреляли ракетами соседний Николаев. По предварительной информации, жертв нет.

А в небе над Одессой вечером 22 июля ПВО сбили вражеский беспилотник.

Также напомним, что ранним утром минувшей субботы, 16 июля, враг нанес по Одессе мощный ракетный удар. К счастью, он пришелся на промышленную зону – пострадали склад производственно-торговой компании и швейный цех одного из известных украинских брендов.

ОБНОВЛЕНО: Как сообщил в своем телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко, судя по всему, «прилетело» в Одесский порт.

«Вот вам и зерновой коридор. Эти …ки одной рукой подписывают договоры, а другой направляют ракеты»,

– написал Гончаренко.

Он также добавил, что в порту возник пожар.

Информацию о прилете в Одесский порт подтвердил и совладелец порта Андрей Ставницер.

«Прилетело порт Одессы»,

– написал он у себя в Facebook.

Информация уточняется…