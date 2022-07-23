В Одессе слышны мощные взрывы – был прилет? (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня, в субботу, 23 июля 2022 года, примерно в начале двенадцатого, одесситы услышали несколько мощных взрывов. За несколько минут до этого по области была объявлена воздушная тревога.
Предварительно, над акваторией Черного моря были замечены две ракеты, летящие в сторону Одессы.
Очевидцы пишут в телеграм-каналах, есть один прилет, еще одну ракету успешно сбили силы противовоздушной обороны.
Тем не менее, отметим, что официальная информация по поводу происходящего еще не поступала, а доверять надо в первую очередь ей.
«Одесская жизнь» следит за ситуацией.
Напомним, что угроза нанесения ракетных ударов как по территории Одесской области, так и по другим регионам Украины на сегодняшний день остается еще очень высокой. Так что не стоит пренебрегать правилами безопасности и во время тревоги следовать в укрытия.
Так, сегодня утром рашисты снова обстреляли ракетами соседний Николаев. По предварительной информации, жертв нет.
А в небе над Одессой вечером 22 июля ПВО сбили вражеский беспилотник.
Также напомним, что ранним утром минувшей субботы, 16 июля, враг нанес по Одессе мощный ракетный удар. К счастью, он пришелся на промышленную зону – пострадали склад производственно-торговой компании и швейный цех одного из известных украинских брендов.
ОБНОВЛЕНО: Как сообщил в своем телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко, судя по всему, «прилетело» в Одесский порт.
«Вот вам и зерновой коридор. Эти …ки одной рукой подписывают договоры, а другой направляют ракеты»,
– написал Гончаренко.
Он также добавил, что в порту возник пожар.
Информацию о прилете в Одесский порт подтвердил и совладелец порта Андрей Ставницер.
«Прилетело порт Одессы»,
– написал он у себя в Facebook.
Информация уточняется…