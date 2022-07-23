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О ситуации в Одесской области на утро 23 июля: херсонских арбузов пока не будет?

О ситуации в Одесской области на утро 23 июля: херсонских арбузов пока не будет?

Ночь на субботу, 23 июля 2022 года прошла в Одессе и Одесской области под сигналы воздушной тревоги. А наши силы обороны продолжают выполнять поставленные боевые задания.
Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Братчук напомнил, что в регионе идет контрдиверсионная операция, и на сегодня есть некоторые успехи, однако подробности будут обнародованы немного позже.

Также не стоит забывать о главном: угроза нанесения ракетных ударов по Одесской области остается еще очень высокой. В Черном море все еще находятся корабли черноморского флота рф.

По данным Оперативного командования «Юг», на вечер 22 июля в Черном море оставались два российских корабля-ракетоносца, несущих на борту 16 крылатых ракет типа «Калибр», а количество больших десантных кораблей выросло до двух.

Кроме того, напоминает спикер ОВА, следует помнить как о минной угрозе на одесском побережье, так и о высокой пожарной опасности в эти дни и придерживаться необходимых правил.

Помимо этого, Братчук отметил, что многие сейчас ждут позитивных новостей с фронта, особенно с южного направления.

«К сожалению, арбузов херсонских через неделю не будет. Пока не будет. Но на все свое время»,

– сказал спикер ОВА, добавив, что наше командование знает, что делает, и «не спешит лезть поперед батьки в пекло».

А о том, что Херсон или другие наши регионы освобождены, мы узнаем первыми, добавил он.

Напомним, вечером пятницы, 22 июля, в небе над Одесчиной наши силы ПВО сбили вражеский беспилотник.

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