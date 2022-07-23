Новости Одессы и Одесской области

По Одессе нанесен массированный ракетный удар: горит порт (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

По Одессе нанесен массированный ракетный удар: горит порт (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сообщается о множестве российских ракет, целью которых был удар по Одессе. Часть сбила ПВО, часть попала в цели. Известно, что в Одесском порту возник пожар.

Одесситы, отдыхающие на побережье и в центре города, стали свидетелями настоящей воздушной битвы. Летят вражеские ракеты, им навстречу ракеты ПВО защитников Одессы, взрывы в небе, взрывы в городе.

Как сообщили в Оперативном командовании «Юг», российская федерация атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа «Калибр». 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта.

Ранее советник министра МВД Антон Геращенко написал в своем телеграм-канале:

«В Одессе сообщают о 10 взрывах. Часть ракет сбита ПВО. В порту – пожар после ударов»

Так же удар по порты подтвердил владелец морского агентства ТИС, владеющего терминалами в Одессе, подтвердил удар в районе порта.

В свете Стамбульского договора возникает закономерный вопрос – кто и как будет обеспечивать безопасность суден с зерном в порту Одессы, если россия продолжает обстрелы?

— заметил Антон Геращенко.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщает, что в результате ракетной атаки пострадали люди.

В очередной раз они показали, чего стоят соглашения с ними. Только вооружив Украину можно реально обезопасить украинский аграрный экспорт

— написал он у себя в телеграм.

Ранее «Одесская Жизнь сообщала», что в субботу, 23 июля 2022 года, примерно в начале двенадцатого, одесситы услышали несколько мощных взрывов.

Заглавное фото иллюстративное

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить