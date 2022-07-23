По Одессе нанесен массированный ракетный удар: горит порт (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сообщается о множестве российских ракет, целью которых был удар по Одессе. Часть сбила ПВО, часть попала в цели. Известно, что в Одесском порту возник пожар.

Одесситы, отдыхающие на побережье и в центре города, стали свидетелями настоящей воздушной битвы. Летят вражеские ракеты, им навстречу ракеты ПВО защитников Одессы, взрывы в небе, взрывы в городе.

Как сообщили в Оперативном командовании «Юг», российская федерация атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа «Калибр». 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта.

Ранее советник министра МВД Антон Геращенко написал в своем телеграм-канале:

«В Одессе сообщают о 10 взрывах. Часть ракет сбита ПВО. В порту – пожар после ударов»

Так же удар по порты подтвердил владелец морского агентства ТИС, владеющего терминалами в Одессе, подтвердил удар в районе порта.

В свете Стамбульского договора возникает закономерный вопрос – кто и как будет обеспечивать безопасность суден с зерном в порту Одессы, если россия продолжает обстрелы?

— заметил Антон Геращенко.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщает, что в результате ракетной атаки пострадали люди.

В очередной раз они показали, чего стоят соглашения с ними. Только вооружив Украину можно реально обезопасить украинский аграрный экспорт

— написал он у себя в телеграм.

Ранее «Одесская Жизнь сообщала», что в субботу, 23 июля 2022 года, примерно в начале двенадцатого, одесситы услышали несколько мощных взрывов.

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