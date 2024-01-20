В Одессе случился пожар на Дерибасовской: что известно

Сегодня вечером, в субботу, 20 января, в центре Одессы, на улице Дерибасовской, загорелась хинкальня.
Об этом пишут местные Телеграм-каналы и публикуют видео с места происшествия.
В центре Одессы вечером загорелась хинкальня
«На Дерибасовской пожар в Хинкальне, ГСЧС уже вызвали», – комментирует канал «Новости Одесса».
Как представлено на видео, судя по всему, загорелась электропроводка, и пожар вышел достаточно зрелищным.
Официальная информация от ГСЧС на данный момент отсутствует.
На пожаре в Одессе сильно обгорел мужчина
Кроме того, по информации спасателей, сегодня ночью загорелся мусоросборник жилой девятиэтажки по улице Николаевская дорога. На пожаре сильно пострадал мужчина (его личные данные устанавливаются) – его в крайне тяжелом состоянии госпитализировали с ожогами 80% тела.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва газового котла в частном доме в Одессе пострадал хозяин дома – мужчина получил 75% ожогов тела.
Всего, по данным ГСЧС, за минувшие сутки в Одессе зарегистрировано 4 пожара.
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