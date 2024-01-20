В Одесі сталася пожежа на Дерибасівській: що відомо

Сьогодні ввечері, у суботу, 20 січня, у центрі Одеси, що на вулиці Дерибасівській, спалахнула хінкальня.
Про це пишуть місцеві Телеграм-канали та публікують відео з місця події.
У центрі Одеси ввечері спалахнула хінкальня
«На Дерибасівській пожежу у Хінкальні, ДСНС вже викликали», – коментує канал «Новини Одеса».
Як представлено на відео, судячи з усього, спалахнула електропроводка, і пожежа вийшла досить видовищною.
Офіційної інформації від ДСНС на даний момент немає.
На пожежі в Одесі сильно обгорів чоловік
Крім того, за інформацією рятувальників, сьогодні вночі спалахнув сміттєзбірник житлової дев’ятиповерхівки по вулиці Миколаївська дорога. На пожежі сильно постраждав чоловік (його особисті дані встановлюються) – його у вкрай тяжкому стані госпіталізували з опіками 80% тіла.
Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху газового котла в приватному будинку в Одесі постраждав господар будинку – чоловік отримав 75% опіків тіла.
Загалом, за даними ДСНС, за минулу добу в Одесі зареєстровано 4 пожежі.
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