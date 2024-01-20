В Одесі сталася пожежа на Дерибасівській: що відомо

Про це пишуть місцеві Телеграм-канали та публікують відео з місця події.

У центрі Одеси ввечері спалахнула хінкальня

«На Дерибасівській пожежу у Хінкальні, ДСНС вже викликали», – коментує канал «Новини Одеса».

Як представлено на відео, судячи з усього, спалахнула електропроводка, і пожежа вийшла досить видовищною.

Офіційної інформації від ДСНС на даний момент немає.

На пожежі в Одесі сильно обгорів чоловік

Крім того, за інформацією рятувальників, сьогодні вночі спалахнув сміттєзбірник житлової дев’ятиповерхівки по вулиці Миколаївська дорога. На пожежі сильно постраждав чоловік (його особисті дані встановлюються) – його у вкрай тяжкому стані госпіталізували з опіками 80% тіла.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху газового котла в приватному будинку в Одесі постраждав господар будинку – чоловік отримав 75% опіків тіла.

Загалом, за даними ДСНС, за минулу добу в Одесі зареєстровано 4 пожежі.

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