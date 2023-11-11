В Одессе горел ТЦ «Ривьера»: что произошло? (фото)

Об этом сообщили в управлении ГСЧС Одесской области.

По информации спасателей, сегодня вечером в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в ТРЦ «Ривьера» (село Фонтанка Одесского района).

В считанные минуты спасатели прибыли на место вызова, где установили, что произошло возгорание рекламной вывески на крыше ТРЦ.

Возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.

Причина пожара, ущерб и детали устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, самый крупный одесский ТРЦ «Ривьера» был разрушен 9 мая 2022 года, когда россияне нанесли по Одессе ракетный удар.

Почти год назад, 18 ноября 2022 года, спустя полгода после ракетного удара, ТРЦ «Ривьера» снова заработал.

А 21 апреля 2023 года в ТРЦ «Ривьера» снова открылся гипермаркет «Ашан».

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