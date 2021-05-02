В Одесский Худмузей после реставрации возвращается «тяжелобольной экспонат» (фото)

В Одесский художественный музей (ОХМ), спустя три года после «отправки на лечение», возвращается полотно «Христос и грешница» («Христос перед блудницей») польского живописца Людвига Веселовского (1854-1892).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Музея Александр Ройтбурд.

«Три года назад стартовал процесс лечения, наверное, самого тяжелобольного экспоната ОХМ», – сообщает Александр Ройтбурд.

Далее директор Одесского Худмузея делится радостной новостью: художник-реставратор Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины Илья Поляков сообщил, что реставрация завершена, и картина займет место в постоянной экспозиции музея.

Также Александр Ройтбурд опубликовал фотографии «тяжелобольного» полотна до реставрации, и в том виде, каким оно стало после трехлетней работы над ним мастеров.

Фото: Facebook-страница Александра Ройтбурда, верхнее фото – автора