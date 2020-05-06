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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе скончался 53-летний больной коронавирусом с осложнениями

В Одессе скончался 53-летний больной коронавирусом с осложнениями

Мужчина, зараженный вирусом, находился на лечении в инфекционной больнице.

Его привезли в медучреждение еще 21 апреля.

У мужчины были проблемы с дыханием и судороги.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Одесситу пришлось вводить специальную трубку, чтобы он мог дышать. Его жизнедеятельность поддерживали с помощью кислородного концентратора.

30 апреля мужчине сделали тест ПЦР. Как оказалось, он контактировал с заболевшим.

2 мая пациенту стало хуже, а на следующий день ему поставили диагноз “пневмония”.

Все это время мужчине давали антибиотики. Кроме того, он проходил кислородную терапию.

Полученные результаты ПЦР 5 мая подтвердили у пациента наличие коронавирусной инфекции. В связи с этим его перевели в инфекционную больницу. А уже на утро мужчина скончался, не выходя из тяжелого состояния.

Умершему было 53 года. Это, по данным властей, 4 в области и 2-ой в Одессе летальный случай, связанный с вирусом.

Фото: Экология регионов

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