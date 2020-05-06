В Одессе скончался 53-летний больной коронавирусом с осложнениями

Мужчина, зараженный вирусом, находился на лечении в инфекционной больнице.
Его привезли в медучреждение еще 21 апреля.
У мужчины были проблемы с дыханием и судороги.
Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
Одесситу пришлось вводить специальную трубку, чтобы он мог дышать. Его жизнедеятельность поддерживали с помощью кислородного концентратора.
30 апреля мужчине сделали тест ПЦР. Как оказалось, он контактировал с заболевшим.
2 мая пациенту стало хуже, а на следующий день ему поставили диагноз “пневмония”.
Все это время мужчине давали антибиотики. Кроме того, он проходил кислородную терапию.
Полученные результаты ПЦР 5 мая подтвердили у пациента наличие коронавирусной инфекции. В связи с этим его перевели в инфекционную больницу. А уже на утро мужчина скончался, не выходя из тяжелого состояния.
Умершему было 53 года. Это, по данным властей, 4 в области и 2-ой в Одессе летальный случай, связанный с вирусом.
Фото: Экология регионов