Штормовое предупреждение: утром и днем 21 февраля в Одессе ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-17 м/с.
Прогноз погоды в Одессе на 21 февраля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 5-7°C мороза, днем 1-3°C мороза.
Прогноз погоды в Одесской области на 21 февраля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с..
Температура ночью 5-10°C мороза, местами до 15°C мороза, днем 0-5°C мороза.
На автодорогах области видимость хорошая.
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