Шторм на Ланжероне3
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Штормовое предупреждение: утром и днем 21 февраля в Одессе ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-17 м/с.

Прогноз погоды в Одессе на 21 февраля

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 5-7°C мороза, днем 1-3°C мороза.

Прогноз погоды в Одесской области на 21 февраля

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с..

Температура ночью 5-10°C мороза, местами до 15°C мороза, днем 0-5°C мороза.

На автодорогах области видимость хорошая.

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