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Штормове попередження: вранці та вдень 21 лютого в Одесі очікуються пориви північно-східного вітру 15-17 м/с.

Прогноз погоди в Одесі на 21 лютого

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 5-7°C морозу, вдень 1-3°C морозу.

Прогноз погоди в Одеській області на 21 лютого

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-17 м/с..

Температура вночі 5-10°C морозу, місцями до 15°C морозу, вдень 0-5°C морозу.

На автошляхах області видимість добра.

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