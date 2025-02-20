Штормове попередження: вранці та вдень 21 лютого в Одесі очікуються пориви північно-східного вітру 15-17 м/с.
Прогноз погоди в Одесі на 21 лютого
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 5-7°C морозу, вдень 1-3°C морозу.
Прогноз погоди в Одеській області на 21 лютого
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-17 м/с..
Температура вночі 5-10°C морозу, місцями до 15°C морозу, вдень 0-5°C морозу.
На автошляхах області видимість добра.
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