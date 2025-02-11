дистанційне навчання
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Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней, ссылаясь на оперативную информацию органов управления образованием по состоянию на 10 февраля.

В частности,  на дистанционное обучение переведены:

  • Березовский район — 13 заведений, 
  • Одесский район — 12, 
  • Подольский — 6, 
  • Раздельнянский- 5,
  • Белгород-Днестровский — 5,
  •  Болградский — 2 заведения. 

Также приостановлен образовательный процесс в 5 учреждениях профессионально-технического и профессионального предвысшего образования и в 4-х — дошкольного образования.

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на этой неделе зафиксирован в четырех районах Одесской области: Березовском, Б-Днестровском , Болградском и Подольском. При этом общий показатель эпидемического порога в области не превышен, но “наблюдается предэпидемический уровень”.

Среди госпитализированных на этой неделе, подавляющее большинство — дети. 

Летальные случаи не регистрировались. А с начала эпидсезона зарегистрировано 3 летальных случая (взрослые) с положительным результатом теста на COVID-19.

Также на этой неделе в области зарегистрировано 26 случаев подозрения на коклюш, 17 из них — в Одесском районе. 

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