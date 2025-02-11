Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней, ссылаясь на оперативную информацию органов управления образованием по состоянию на 10 февраля.

В частности, на дистанционное обучение переведены:

Березовский район — 13 заведений,

Одесский район — 12,

Подольский — 6,

Раздельнянский- 5,

Белгород-Днестровский — 5,

Болградский — 2 заведения.

Также приостановлен образовательный процесс в 5 учреждениях профессионально-технического и профессионального предвысшего образования и в 4-х — дошкольного образования.

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на этой неделе зафиксирован в четырех районах Одесской области: Березовском, Б-Днестровском , Болградском и Подольском. При этом общий показатель эпидемического порога в области не превышен, но “наблюдается предэпидемический уровень”.

Среди госпитализированных на этой неделе, подавляющее большинство — дети.

Летальные случаи не регистрировались. А с начала эпидсезона зарегистрировано 3 летальных случая (взрослые) с положительным результатом теста на COVID-19.

Также на этой неделе в области зарегистрировано 26 случаев подозрения на коклюш, 17 из них — в Одесском районе.

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