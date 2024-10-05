Новости Одессы и Одесской области

В Одессе слышны мощные взрывы: город атакован с воздуха, работает ПВО

В Одессе слышны мощные взрывы: город атакован с воздуха, работает ПВО

Ближе к полуночи 5 октября 2024 г. российские агрессоры атаковали Одессу дронами камикадзе типа Шахед. Защитники одесского неба встретили врага зенитным огнем. «Одесская жизнь» рассказывает, что известно об обстреле.

Воздушная тревога была объявлена ​​в 21:57. Одесситам сообщили об угрозе ударных беспилотников. В городском совете напомнили, что лучше всего спуститься в укрытие.


Где-то через час первые дроны появились в одесском небе. По ним открыли огонь из пушек и пулеметов зенитчики.

Вскоре было слышно несколько взрывов. Но что их вызывало, пока неизвестно. Это могли быть последствия сбивания беспилотников, попадания, а также ракеты ПВО.

По состоянию на полдвенадцатого вражеская атака продолжается. «Одесская жизнь» и дальше будет информировать своих читателей о ее ходе и последствиях, когда о них станет что-то известно.

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