Ночью россияне атаковали Одесчину дронами и баллистикой – последствия атаки (фото)

На момент написания этой новости официальная информация от военных пока отсутствует, но некоторые подробности рассказали в областном управлении ГСЧС.

Напомним, ночь на воскресенье 6 октября 2024 года выдалась в Одессе очень неспокойной: в городе долго звучали взрывы – это работали нащи силы противовоздушной обороны. Но также сообщалось и о прилетах, которые, по сообщению мониторинговых Телеграм-каналов, пришлись преимущественно на Хаджибеевский (ранее Малиновский) район Одессы.

По данным спасателей, в результате попадания беспилотников была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения и грузовые автомобили. На местах «прилетов» вспыхнули пожары, которые ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Во время атаки пострадал один человек (предварительно, охранник склада) – его в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

А уже под утро одесситы услышали повторный сигнал воздушной тревоги – на этот раз сообщалось о ракетной угрозе. И спустя несколько минут прогремел взрыв, предварительно в пригороде. Но подробности этой атаки на данный момент неизвестны.