В Одессе будут экономить электричество: сократят электротранспорт и освещение улиц

После российских атак 22 марта в Одессе возник сильный дефицит электроэнергии. Город переходит в режим экономии. Сократится количество трамваев и троллейбусах на маршрутах, меньше будут использовать уличное освещение.
Телеграм-канал “Одесской Жизни” сообщает, что мэрия Одессы с 23 марта 2024 года вводит в городе режим экономии электроэнергии.
Будут предприняты такие меры:
- Число единиц общественного электротранспорта на маршрутах будет уменьшено на 50 процентов.
- Использование мощностей на уличное освещение сократится до 30-40% либо из-за уменьшения интенсивности работы светодиодных ламп, либо благодаря сокращению количества работающих уличных фонарей.
- Организациям и предприятиям необходимо сократить потребление электроэнергии, которая тратится на уличное освещение, вывески, борды, лишнее освещение в магазинах, кафе, торгово-развлекательных центрах и других заведениях.
Одесситов тоже попросили экономить свет. Прежде всего не использовать утром и вечером, в часы наибольшей нагрузки на электросети, мощные электроприборы.
Вот их список:
- электрообогреватели;
- бойлеры;
- кухонная электроплита;
- микроволновка;
- стиральная машина;
- электрический духовой шкаф;
- электрочайник (кофеварка);
- утюг;
- посудомоечная машина;
- кондиционер;
- пылесос.
Напомним, что в городе сейчас действуют экстренные отключения электричества. Соблюдать графики плановых отключений у энергетиков пока нет возможности из-за сильной нехватки мощностей. Поэтому свет отключают не системно, в тех районах города, где образуется наиболее сильная нагрузка на сеть при отсутствии необходимой мощности.
После сокращение дефицита электроэнергии в городе начнут действовать отключения света по графикам. Как узнать график для своего дома, мы рассказывали в этой статье — Графики отключений света в Одессе: как проверить адрес и узнать свою группу