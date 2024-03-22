Новости Одессы и Одесской области

В Одессе будут экономить электричество: сократят электротранспорт и освещение улиц

В Одессе будут экономить электричество: сократят электротранспорт и освещение улиц

После российских атак 22 марта в Одессе возник сильный дефицит электроэнергии. Город переходит в режим экономии. Сократится количество трамваев и троллейбусах на маршрутах, меньше будут использовать уличное освещение.

Телеграм-канал “Одесской Жизни” сообщает, что мэрия Одессы с 23 марта 2024 года вводит в городе режим экономии электроэнергии.

Будут предприняты такие меры:

  1. Число единиц общественного электротранспорта на маршрутах будет уменьшено на 50 процентов.
  2. Использование мощностей на уличное освещение сократится до 30-40% либо из-за уменьшения интенсивности работы светодиодных ламп, либо благодаря сокращению количества работающих уличных фонарей.
  3. Организациям и предприятиям необходимо сократить потребление электроэнергии, которая тратится на уличное освещение, вывески, борды, лишнее освещение в магазинах, кафе, торгово-развлекательных центрах и других заведениях.

Одесситов тоже попросили экономить свет. Прежде всего не использовать утром и вечером, в часы наибольшей нагрузки на электросети, мощные электроприборы. 

Вот их список:

  • электрообогреватели;
  • бойлеры;
  • кухонная электроплита;
  • микроволновка;
  • стиральная машина;
  • электрический духовой шкаф;
  • электрочайник (кофеварка);
  • утюг;
  • посудомоечная машина;
  • кондиционер;
  • пылесос.

Напомним, что в городе сейчас действуют экстренные отключения электричества. Соблюдать графики плановых отключений у энергетиков пока нет возможности из-за сильной нехватки мощностей. Поэтому свет отключают не системно, в тех районах города, где образуется наиболее сильная нагрузка на сеть при отсутствии необходимой мощности. 

После сокращение дефицита электроэнергии в городе начнут действовать отключения света по графикам. Как узнать график для своего дома, мы рассказывали в этой статье — Графики отключений света в Одессе: как проверить адрес и узнать свою группу 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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