В Одессе будут экономить электричество: сократят электротранспорт и освещение улиц

Телеграм-канал “Одесской Жизни” сообщает, что мэрия Одессы с 23 марта 2024 года вводит в городе режим экономии электроэнергии.

Будут предприняты такие меры:

Число единиц общественного электротранспорта на маршрутах будет уменьшено на 50 процентов. Использование мощностей на уличное освещение сократится до 30-40% либо из-за уменьшения интенсивности работы светодиодных ламп, либо благодаря сокращению количества работающих уличных фонарей. Организациям и предприятиям необходимо сократить потребление электроэнергии, которая тратится на уличное освещение, вывески, борды, лишнее освещение в магазинах, кафе, торгово-развлекательных центрах и других заведениях.

Одесситов тоже попросили экономить свет. Прежде всего не использовать утром и вечером, в часы наибольшей нагрузки на электросети, мощные электроприборы.

Вот их список:

электрообогреватели;

бойлеры;

кухонная электроплита;

микроволновка;

стиральная машина;

электрический духовой шкаф;

электрочайник (кофеварка);

утюг;

посудомоечная машина;

кондиционер;

пылесос.

Напомним, что в городе сейчас действуют экстренные отключения электричества. Соблюдать графики плановых отключений у энергетиков пока нет возможности из-за сильной нехватки мощностей. Поэтому свет отключают не системно, в тех районах города, где образуется наиболее сильная нагрузка на сеть при отсутствии необходимой мощности.

После сокращение дефицита электроэнергии в городе начнут действовать отключения света по графикам. Как узнать график для своего дома, мы рассказывали в этой статье — Графики отключений света в Одессе: как проверить адрес и узнать свою группу