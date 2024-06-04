Как будут отключать свет в Одессе 5 июня 

Как будут отключать свет в Одессе 5 июня 

Завтра, 5 июня 2024 года, в Одессе, как и по всей Украине, будут действовать графики почасовых отключений света из-за дефицита электроэнергии. Также возможны плановые отключения из-за ремонта оборудования.

В компании Укрэнерго сообщили, что 5 июня по всей стране прогнозируется дефицит в энергосистеме на протяжении всех суток. Поэтому лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00. 

Облэнерго будут использовать графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей. А если применение стабилизационных отключений не поможет сбалансировать энергосистему, тогда возможны аварийные отключения для всех категорий потребителей.

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В компании ДТЭК Одесские электросети, пояснили, что причина дефицита электричества – рост его потребления из-за жары и уменьшения импорта.

Поэтому избежать стабилизационных отключений по графикам, скорее всего, не получится. 

Энергетики просят потребителей ограничить использование электричества, чтобы уменьшить количество и продолжительность отключений. 

Что касается плановых отключений свет в Одессе для ремонта оборудования, будут ли они, и по каким адресам, станет известно утром 5 июня. Следите за лентой новостей «Одесской жизни», чтобы всегда быть в курсе когда и где в городе будут отключать свет.

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