В Одессе значительно подорожает стоимость парковки и появятся новые парковки

На заседании постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности, экономической, инвестиционной, государственной регуляторной политики и предпринимательства обсудили увеличение стоимости парковки в Одессе. По предварительным данным, тариф вырастет с 20 до 30 гривен за час. Как пояснили представители комиссии, это связано с увеличением минимальной зарплаты и необходимостью покрытия расходов на содержание парковочной инфраструктуры.

Директор КП «Одестранспарксервис» Евгений Тябус отметил, что уже подготовлен проект решения исполнительного комитета по повышению тарифов. Кроме этого, предприятие планирует ввести дополнительные услуги. В частности, обустройство бесплатных паркомест для людей с инвалидностью и введение абонементов на парковку. Месячный абонемент будет стоить 2500 гривен.

Сейчас в Одессе действует тариф в размере 20 гривен за час парковки на муниципальных стоянках. Также доступны абонементы:

месячный — 2000 гривен,

годовой — 22 000 гривен.

Для людей с инвалидностью, участников боевых действий и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС предусмотрены льготы — они могут парковаться бесплатно при условии наличия соответствующего удостоверения.

Дополнительно в Приморском районе города запланировано создание новых платных парковочных площадок, что должно увеличить количество мест для парковки.