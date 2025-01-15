Об этом говорится в ответе Одесского горсовета на запрос общественной организации «Деколонізація. Україна».

В городском департаменте культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции заявили, что по закону «объекты, которые содержат символику российской имперской политики», должны быть демонтированы.

Но памятник не находится на балансе города. Соответственно решать вопрос о демотаже плиты должно руководство религиозного учреждения. Поэтому департамент обратилось с письмом к настоятельнице монастыря Серафиме Шевчик.

Что изветно о памятнике морякам-подводникам

Памятную плиту в одесском монастыре установили в 2005 году по инициативе Ассоциации моряков-подводников имени Маринеско.

Атомная подводная лодка российского флота «Курск» затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Погибли 118 членов экипажа, среди них двое выходцев из Одесской области — капитан-лейтенант Дмитрий Репников из Измаила и старший лейтенант Алексей Иванов-Павлов из Килии. Власти РФ долгое время замалчивали ситуацию с «Курском», а моряков не спешили спасать. Сам диктатор во время катастрофы отдыхал в Сочи. А позже на вопрос американского жуналиста, что произошло с подлодкой, Путин ответил: «Она утонула» и улыбнулся.

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Напомним, ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что одесская власть может отменить переименование улиц и снос памятников.