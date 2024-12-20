Новини Одеси та Одеської області

В Одесі вирішують проблеми водозабезпечення області

В Одесі вирішують проблеми водозабезпечення області

В Одесі відбулася робоча нарада, присвячена питанням водопостачання в регіоні. Захід зібрав представників районних адміністрацій, територіальних громад та профільних організацій. Обговорювалися як стратегічні, так і оперативні кроки для покращення якості водозабезпечення. Про це повідомляє прес-служба Одеської ОВА.

Основні питання та учасники

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У нараді взяли участь представники Ізмаїльської та Болградської районних військових адміністрацій, а також Василівської, Катлабузької, Саф’янівської та Кілійської територіальних громад. До обговорення також долучилися фахівці ДСНС, Держпродспоживслужби, «Інфоксводоканалу» та Одеської міської ради.

Першим пунктом порядку денного стало будівництво Болградського групового водопроводу. Учасники обговорили етапи реалізації проєкту, що має забезпечити стабільне водопостачання для мешканців Болградського району.

Далі йшлося про вирішення проблем водозабезпечення в інших районах області. Акцент було зроблено на покращенні умов життя населення. Частина ініціатив вже реалізована, але потребує подальшого розвитку.

Водопостачання Одеси

Окремо розглянули ситуацію з водозабезпеченням Одеси. Учасники зосередилися на проблемах, пов’язаних із заборгованістю споживачів та вимушеними відключеннями будинків від водопостачання. Крім того, обговорювалося забезпечення альтернативного водопостачання у випадку перебоїв з електроенергією.

За підсумками наради були представлені результати перевірок об’єктів водопостачання. Учасники отримали відповідні доручення для усунення виявлених проблем. Забезпечення населення області якісною водою визначено пріоритетним завданням для органів влади та комунальних служб.

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