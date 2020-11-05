В Одесской области могут развернуть мобильные госпитали

В Киеве, а также в Одесской и Донецкой областях могут развернуть мобильные госпитали для лечения зараженных коронавирусом.

Об этом заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов, отвечая на вопросы народных депутатов, пишет «Укринформ».

«Что касается мобильных госпиталей. На сегодня определены три локации: город Киев, Донецкая и Одесская области. Местными властями определено, в каких именно локациях могут находиться эти госпитали. Учтена сумма средств, необходимая для развертывания полевых госпиталей, исходя из 500 коек на один полевой госпиталь», – сказал министр.

Он отметил, что в этих госпиталях будут заняты 1200 медработников.

По словам Степанова, уже определены необходимые сумма средств и перечень оборудования.

«Соответственно, выделяются средства, то есть подготовлены соответствующие документы о выделении этих средств непосредственно регионам, которые будут заниматься обустройством этих мобильных госпиталей в случае необходимости», – добавил министр.

Напомним, на утро 4 ноября в Украине подтвердили новый антирекорд – 9524 новых случаев коронавируса.