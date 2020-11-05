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В Одесской области могут развернуть мобильные госпитали

В Одесской области могут развернуть мобильные госпитали

В Киеве, а также в Одесской и Донецкой областях могут развернуть мобильные госпитали для лечения зараженных коронавирусом.

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Об этом заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов, отвечая на вопросы народных депутатов, пишет «Укринформ».

«Что касается мобильных госпиталей. На сегодня определены три локации: город Киев, Донецкая и Одесская области. Местными властями определено, в каких именно локациях могут находиться эти госпитали. Учтена сумма средств, необходимая для развертывания полевых госпиталей, исходя из 500 коек на один полевой госпиталь», – сказал министр.

Он отметил, что в этих госпиталях будут заняты 1200 медработников.

По словам Степанова, уже определены необходимые сумма средств и перечень оборудования.

«Соответственно, выделяются средства, то есть подготовлены соответствующие документы о выделении этих средств непосредственно регионам, которые будут заниматься обустройством этих мобильных госпиталей в случае необходимости», – добавил министр.

Напомним, на утро 4 ноября в Украине подтвердили новый антирекорд – 9524 новых случаев коронавируса.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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