В Одессе разоблачили новую коррупционную схему, связанную с мобилизацией

По информации следствия, схема действовала с марта 2023 года. Один из работников ТЦК вносил изменения в базу данных за денежное вознаграждение в размере от 4 до 7 тысяч долларов США. Он указывал ложную информацию о непригодности мужчин к военной службе, что позволяло им избегать мобилизации и выезжать за пределы Украины. Сейчас следователи пытаются установить все детали дела и лиц, которые успели воспользоваться этой схемой.

На данный момент сотруднику ТЦК уже сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем. В соответствии с частью 5 статьи 361 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также продолжается процесс избрания меры пресечения для подозреваемого.

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