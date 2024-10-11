В Одесі викрили нову корупційну схему, пов’язану з мобілізацією

За інформацією слідства, схема діяла з березня 2023 року. Один із працівників ТЦК вносив зміни до бази даних за грошову винагороду у розмірі від 4 до 7 тисяч доларів США. Він вказував неправдиву інформацію про непридатність чоловіків до військової служби, що дозволяло їм уникати мобілізації та виїжджати за межі України. Зараз слідчі намагаються встановити всі деталі справи та осіб, які встигли скористатися цією схемою.

На цей момент співробітнику ТЦК вже повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем. Відповідно до частини 5 статті 361 Кримінального кодексу України, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Також триває процес обрання запобіжного заходу для підозрюваного.

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