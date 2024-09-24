Почти миллион повесток украинцам отправят почтой, — СМИ

СМИ пишут, что распоряжение было принято правительством сегодня, 24 сентября.

Как свидетельствуют документы, которыми располагает «Украинская правда», Министерству финансов поручено выделить денежные средства из резервного фонда госбюджета.

Отчет об использовании этих средств должен быть представлен Министерству экономики, Министерству финансов и Государственной казначейской службе до 28 декабря 2024 года.

Повестки будут сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов и будут рассылаться «рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении”.

Согласно пояснительной записке Минэкономики, планируется печатать 300 тысяч повесток в месяц.

Новое законодательство позволяет рассылать повестки по почте. Если человек не обновил свои военно-учетные данные до 16 июля, то ТЦК будет иметь право прислать такому человеку повестку заказным письмом по месту регистрации или задекларированного проживания. Поскольку письмо рекомендованное, то почтальон не имеет права просто бросить его в почтовый ящик.

Но самое интересное другое – если повестку присылают по почте, то она будет считаться врученной, даже если почтальон сделает отметку, что принес вам письмо, а вас не было дома, даже если вы вообще по этому адресу не проживаете. В таком случае человека могут объявить в розыск, заочно наложить штраф или лишить права управлять транспортным средством.

Напомним, в Одесской области зафиксировали случаи рассылки электронных писем, которые якобы поступают от территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).