Как выглядит одесское предприятие, пострадавшее от атаки дронов 22 февраля (фоторепортаж)

Свою атаку рашисты усилили ракетами, выпустив их из самолетов тактической и стратегической авиации, которая находилась над акваторией Черного моря.

О том, как проходила российская атака, «Одесская Жизнь» подробно рассказывала по этой ссылке: Взрывы и стрельба в Одессе: ПВО отбивает российскую атаку

Были использованы ракеты типа Х-31П и Х-22. Ни одна из них, к счастью, до берега не долетела и все они упали в море.

Подразделениями противовоздушной обороны было сбито 9 дронов-камикадзе.

Один из пораженных над морем дронов, упал на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы. Его крыша и стены разрушилось, начался пожар. Из завалов удалось вызволить охранницу, она не пострадала.

В ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тела трех погибших, их личные данные устанавливаются.

Фотокорреспондент «Одесской жизни» побывал на месте разрушений: