Как выглядит одесское предприятие, пострадавшее от атаки дронов 22 февраля (фоторепортаж)

Вечером 22 февраля враг атаковал Одесскую область ударными дронами. Вследствие вражеской атаки разрушено гражданское предприятие, вспыхнул пожар. Российский террор унес жизни трех человек.
Свою атаку рашисты усилили ракетами, выпустив их из самолетов тактической и стратегической авиации, которая находилась над акваторией Черного моря.
О том, как проходила российская атака, «Одесская Жизнь» подробно рассказывала по этой ссылке: Взрывы и стрельба в Одессе: ПВО отбивает российскую атаку
Были использованы ракеты типа Х-31П и Х-22. Ни одна из них, к счастью, до берега не долетела и все они упали в море.
Подразделениями противовоздушной обороны было сбито 9 дронов-камикадзе.
Один из пораженных над морем дронов, упал на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы. Его крыша и стены разрушилось, начался пожар. Из завалов удалось вызволить охранницу, она не пострадала.
В ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тела трех погибших, их личные данные устанавливаются.
Фотокорреспондент «Одесской жизни» побывал на месте разрушений: