В Одессе пытались сжечь храм: подробности

Происшествие произошло вчера, 27 августа, около четырех часов. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

После сообщения настоятеля на месте поджога работали следователи областной полиции и СБУ. Поджигателя в тот же день установили и задержали его неподалеку от места проживания в том же районе Одессы. Им оказался 21-летний мужчина.

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Полицейские выяснили, что он купил в одном из супермаркетов бутылки с зажигательной смесью, зашел в храм, разлил жидкость по периметру зала, поджег пару денежных купюр и бросил их на пол. Банкноты погорели и погасли. В это время в помещение вошла служительница. Правонарушитель оттолкнул ее и убежал.

Молодому человеку сообщили ему о подозрении в умышленном поджоге по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до десяти лет заключения.

Сейчас решаем вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Мотивы его поступка будем устанавливать в ходе дальнейшего следствия. В рамках производства будет назначен ряд экспертиз, в частности на проверку вменяемости правонарушителя.

Как сообщалось, в 2020-м году в Одессе горел мужской монастырь УПЦ МП. Священники не сомневаются, что это был умышленный поджог, который, по одной из версий, могли устроить недовольные массовыми мероприятиями в пасхальные праздники, которые проходили здесь во время карантина.