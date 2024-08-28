В Одессе пытались сжечь храм: подробности

Настоятель одного из храмов Одессы сообщил, что неизвестный пытался устроить пожар возле церковного алтаря. Завершить свое намерение злоумышленнику не удалось, обошлось без повреждений.
Происшествие произошло вчера, 27 августа, около четырех часов. Об этом сообщили в полиции Одесской области.
После сообщения настоятеля на месте поджога работали следователи областной полиции и СБУ. Поджигателя в тот же день установили и задержали его неподалеку от места проживания в том же районе Одессы. Им оказался 21-летний мужчина.
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Полицейские выяснили, что он купил в одном из супермаркетов бутылки с зажигательной смесью, зашел в храм, разлил жидкость по периметру зала, поджег пару денежных купюр и бросил их на пол. Банкноты погорели и погасли. В это время в помещение вошла служительница. Правонарушитель оттолкнул ее и убежал.
Молодому человеку сообщили ему о подозрении в умышленном поджоге по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до десяти лет заключения.
Сейчас решаем вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Мотивы его поступка будем устанавливать в ходе дальнейшего следствия. В рамках производства будет назначен ряд экспертиз, в частности на проверку вменяемости правонарушителя.
Как сообщалось, в 2020-м году в Одессе горел мужской монастырь УПЦ МП. Священники не сомневаются, что это был умышленный поджог, который, по одной из версий, могли устроить недовольные массовыми мероприятиями в пасхальные праздники, которые проходили здесь во время карантина.