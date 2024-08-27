Новости Одессы и Одесской области

В Одессе от попадания молнии вспыхнул купол монастыря (фото)

В Одессе от попадания молнии вспыхнул купол монастыря (фото)

Утром, 27 августа, в Одессе во время грозы загорелась крыша Свято-Иверского мужского монастыря, расположенном на проспекте Небесной Сотни. Пожар тушили почти полсотни спасателей.

Сегодня во время грозы от прямого попадания молнии произошел пожар в куполе Иверского мужского монастыря. спасатели сработали по повышенному номеру вызова, сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

горит Иверский мужской монастырь

Сложность тушения пожара заключалась в отсутствии путей подъезда для крупногабаритного пожарного транспорта.

горит Иверский мужской монастырь

С помощью автоколенчатого подъемника 49 спасателям удалось быстро ликвидировать пожар на площади 20 м2, и предотвратить распространение огня на все здание.

горит Иверский мужской монастырь

Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

горит Иверский мужской монастырь

 

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