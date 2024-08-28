В Одесі намагалися спалити храм: подробиці

Подія сталася вчора, 27 серпня, близько четвертої години. Про це повідомили в поліції Одеської області.

Після повідомлення настоятеля на місці підпалу працювали слідчі обласної поліції та СБУ. Палія того ж дня встановили та затримали неподалік від місця проживання в тому ж районі Одеси. Ним виявився 21-річний чоловік.

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Поліцейські з’ясували, що він купив в одному із супермаркетів пляшки із запальною сумішшю, зайшов до храму, розлив рідину по периметру залу, підпалив пару грошових купюр і кинув їх на підлогу. Банкноти погоріли і згасли. У цей час до приміщення увійшла служителька. Правопорушник відштовхнув її та втік.

Молодому чоловіку повідомили йому про підозру в умисному підпалі за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Наразі вирішуємо питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Мотиви його вчинку встановлюватимемо під час подальшого слідства. У межах провадження буде призначено низку експертиз, зокрема на перевірку осудності правопорушника.

Як повідомлялося, 2020-го року в Одесі горів чоловічий монастир УПЦ МП. Священики не сумніваються, що це був навмисний підпал, який, за однією з версій, могли влаштувати незадоволені масовими заходами на великодні свята, що відбувалися тут під час карантину.