В Одесі намагалися спалити храм: подробиці

Настоятель одного з храмів Одеси повідомив, що невідомий намагався влаштувати пожежу біля церковного вівтаря. Завершити свій намір зловмиснику не вдалося, обійшлося без пошкоджень.
Подія сталася вчора, 27 серпня, близько четвертої години. Про це повідомили в поліції Одеської області.
Після повідомлення настоятеля на місці підпалу працювали слідчі обласної поліції та СБУ. Палія того ж дня встановили та затримали неподалік від місця проживання в тому ж районі Одеси. Ним виявився 21-річний чоловік.
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Поліцейські з’ясували, що він купив в одному із супермаркетів пляшки із запальною сумішшю, зайшов до храму, розлив рідину по периметру залу, підпалив пару грошових купюр і кинув їх на підлогу. Банкноти погоріли і згасли. У цей час до приміщення увійшла служителька. Правопорушник відштовхнув її та втік.
Молодому чоловіку повідомили йому про підозру в умисному підпалі за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років ув’язнення.
Наразі вирішуємо питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Мотиви його вчинку встановлюватимемо під час подальшого слідства. У межах провадження буде призначено низку експертиз, зокрема на перевірку осудності правопорушника.
Як повідомлялося, 2020-го року в Одесі горів чоловічий монастир УПЦ МП. Священики не сумніваються, що це був навмисний підпал, який, за однією з версій, могли влаштувати незадоволені масовими заходами на великодні свята, що відбувалися тут під час карантину.