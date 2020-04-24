Подозревают поджог: в Одессе горел мужской монастырь (фото, видео)

Пожар произошел в ночь на 24 апреля на территории Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ Московского Патриархата.

Территория воспламенилась сразу в трех местах. Огонь распространился на площади 1,5 кв. м.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии.

Десять пожарных расчетов пытались справиться с огнем в хозяйственной постройке, потушили только к утру.

Насельник Успенского мужского монастыря архимандрит Владимир Якименко помогал спасателям бороться с пламенем и сломал ногу.

Его увезли в больницу.

О других пострадавших при пожаре не сообщается.

На место вызвали полицию.

Основная версия причины происшествия – умышленный поджог. Ее озвучили священники.

По их словам, пожару предшествовал взрыв.

Как рассказали очевидцы, кто-то бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в сторону монастырских машин Toyota Hiace и ВАЗ-2107 и скрылся.

Фото, видео: Одесская епархия

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