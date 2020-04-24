Подозревают поджог: в Одессе горел мужской монастырь (фото, видео)

Пожар произошел в ночь на 24 апреля на территории Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ Московского Патриархата.
Территория воспламенилась сразу в трех местах. Огонь распространился на площади 1,5 кв. м.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии.
Десять пожарных расчетов пытались справиться с огнем в хозяйственной постройке, потушили только к утру.
Насельник Успенского мужского монастыря архимандрит Владимир Якименко помогал спасателям бороться с пламенем и сломал ногу.
Его увезли в больницу.
О других пострадавших при пожаре не сообщается.
На место вызвали полицию.
Основная версия причины происшествия – умышленный поджог. Ее озвучили священники.
По их словам, пожару предшествовал взрыв.
Как рассказали очевидцы, кто-то бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в сторону монастырских машин Toyota Hiace и ВАЗ-2107 и скрылся.
Фото, видео: Одесская епархия
” Территория воспламенилась сразу в трех местах. Огонь распространился на площади 1,5 кв. м.”?!?!?!