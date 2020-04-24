Наместник горевшего в Одессе монастыря: “За несколько недель это четвертый поджог украинского храма”

В ночь на 24 апреля спасателям пришлось бороться с огнем, который охватил помещения одесского мужского монастыря УПЦ МП. При этом даже днем на территории культового сооружения продолжали тлеть обломки.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав на территории Свято-Успенского одесского мужского монастыря.

Когда мы приехали, спасательно-пожарная группа ГСЧС все еще разбирала завалы и тушила дымящиеся обломки в хозяйственных помещениях.

Пожарные говорят, что площадь возгорания составила в целом около 1,5 тысячи квадратных метров. Очагов горения было три.

Примерно в одно и то же время воспламенились две служебные машины и хозяйственная постройка.

Священники не сомневаются, что это был умышленный поджог. Кто-то из служителей монастыря видел, как неизвестный бросил бутылку с горючей смесью под церковные авто и убежал. За этим последовал взрыв, а после разбушевался пожар.

Догадки священнослужителей подтвердили и правоохранители. В Киевском отделе полиции уже внесли сведения по указанным фактам в ЕРДР по ч.2 ст. 184 УКУ – об умышленном поджоге.

– Мы получаем много положительных слов, отзывов на наших интернет-ресурсах. Но есть и люди, которые придерживаются другого мнения, – отметил архиепископ Арцизский, викарий Одесской епархии, наместник Свято-Успенского мужского монастыря Виктор. – Нам встречались те, кто говорил и писал, что этот монастырь нужно сжечь, и прочее в таком же духе. Уже установлено, что это все-таки был поджог. Стоит отметить, что за последние пару недель это уже 4-й поджог монастырей Украинской православной церкви.

Так, например, 12 апреля горел Свято-Успенский мужской монастырь в селе Липки Ровенской области.

15 апреля полностью сгорел храм Св. мученицы Параскевы в селе Лукавцы Черновицкой области.

21 апреля горел Гамалиевский женский монастырь УПЦ в Сумской области.

С чем связана серия пожаров, можно только догадываться. Не исключено, что их могли устроить недовольные массовыми мероприятиями в пасхальные праздники, которые проходили по инициативе УПЦ МП в карантин. Но это лишь одна из версий.

Напомним, пожар в мужском монастыре Одессы удалось ликвидировать только к утру 24 апреля.

Его помогали тушить насельники, в результате один из священнослужителей травмировал ногу. В больнице ему поставили диагноз “закрытое повреждение голеностопного сустава”.

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